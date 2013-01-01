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Правительство (сериал, 2013) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

8.22013, Borgen
Драмы18+

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Сюжет

Лидер Партии умеренных 40-летняя Биргитте Нюборг, неожиданно для всех, в том числе и для себя, выигрывает выборы. Еe партия получает право сформировать Правительство, а сама Биргитте должна стать Премьер-министром.

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Информация

Страна
Дания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Правительство»