Правительство
3-й сезон
10-я серия

Правительство (сериал, 2013) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

8.22013, Borgen
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лидер Партии умеренных 40-летняя Биргитте Нюборг, неожиданно для всех, в том числе и для себя, выигрывает выборы. Еe партия получает право сформировать Правительство, а сама Биргитте должна стать Премьер-министром.

Сериал Правительство 3 сезон 10 серия

Страна
Дания
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Правительство»