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2-й сезон
8-я серия

Правительство (сериал, 2011) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

8.22011, Borgen
Драма18+

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О сериале

Лидер Партии умеренных 40-летняя Биргитте Нюборг, неожиданно для всех, в том числе и для себя, выигрывает выборы. Еe партия получает право сформировать Правительство, а сама Биргитте должна стать Премьер-министром.

Страна
Дания
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Правительство»