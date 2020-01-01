Правило Коми. Серия 2
Wink
Сериалы
Правило Коми
1-й сезон
2-я серия

Правило Коми (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2020, The Comey Rule
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В основу политической драмы легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который не побоялся в свое время пойти на открытый конфликт с Дональдом Трампом, за что поплатился карьерой. Режиссером проекта выступил Билли Рэй, человек в громких интригах подкованный, — недаром именно он адаптировал историю Ричарда Джуэлла для фильма Клинта Иствуда.

Сериал Правило Коми 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.5 IMDb