Правило Коми (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2020, The Comey Rule
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В основу политической драмы легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который не побоялся в свое время пойти на открытый конфликт с Дональдом Трампом, за что поплатился карьерой. Режиссером проекта выступил Билли Рэй, человек в громких интригах подкованный, — недаром именно он адаптировал историю Ричарда Джуэлла для фильма Клинта Иствуда.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Билли
Рэй
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актриса
Холли
Хантер
- Актёр
Майкл
Келли
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- Актёр
Джонатан
Бэнкс
- УЧАктриса
Уна
Чаплин
- Актриса
Эми
Саймец
- СПАктёр
Стивен
Паскуале
- Сценарист
Билли
Рэй
- РЛПродюсер
Ричард
Л. Фокс
- РЛХудожница
Рэйчел
Л. Рокстрох
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман