Правила моей кухни (сериал, 2019) сезон 10 серия 20 смотреть онлайн
9.32019, My Kitchen Rules
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Острое австралийское кулинарное реалити-шоу. Под чутким руководством блестящих ведущих Пита Эванса и Ману Фиделя участники соревнуются друг с другом, выполняя изощренные задания. За определенное время необходимо приготовить одно или несколько блюд на заявленную ведущими тему. Позже все блюда оцениваются судьями, после чего одна из команд выбывает. С каждым новым заданием борьба становится все более ожесточенной, ведь на кону приз в
250 000.
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
7.0 IMDb