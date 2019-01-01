Правила моей кухни (сериал, 2019) сезон 10 серия 20 смотреть онлайн

Острое австралийское кулинарное реалити-шоу. Под чутким руководством блестящих ведущих Пита Эванса и Ману Фиделя участники соревнуются друг с другом, выполняя изощренные задания. За определенное время необходимо приготовить одно или несколько блюд на заявленную ведущими тему. Позже все блюда оцениваются судьями, после чего одна из команд выбывает. С каждым новым заданием борьба становится все более ожесточенной, ведь на кону приз в

250 000.



Сериал Правила моей кухни 10 сезон 20 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.