Правила моей кухни. Сезон 10. Серия 20
Wink
Сериалы
Правила моей кухни
10-й сезон
20-я серия

Правила моей кухни (сериал, 2019) сезон 10 серия 20 смотреть онлайн

9.32019, My Kitchen Rules
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Острое австралийское кулинарное реалити-шоу. Под чутким руководством блестящих ведущих Пита Эванса и Ману Фиделя участники соревнуются друг с другом, выполняя изощренные задания. За определенное время необходимо приготовить одно или несколько блюд на заявленную ведущими тему. Позже все блюда оцениваются судьями, после чего одна из команд выбывает. С каждым новым заданием борьба становится все более ожесточенной, ведь на кону приз в
250 000.

Сериал Правила моей кухни 10 сезон 20 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Австралия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
7.0 IMDb