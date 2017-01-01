Правила игры. Сезон 1. Серия 1_COPY_16
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Правила игры (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.02017, Prison Playbook (Seulgiroun gamppangsaenghwal)
Драмы, Криминал18+

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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Перспективный бейсболист получает год тюремного заключения за применение чрезмерного насилия к напавшему на его сестру. В тюрьме, куда едет наш герой, работает охранником его друг.

Сериал Правила игры 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драмы
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb