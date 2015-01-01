Правила эффективных переговоров (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Курс будет полезен руководителям и сотрудникам, участвующим в переговорах. Эксперт расскажет, как подготовиться к переговорам, научит приемам убеждения и техникам сбора информации. Вы узнаете, как аргументировать свою речь и работать с конструктивным сопротивлением и манипуляциями.



Сериал Принципы ведения переговоров 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.