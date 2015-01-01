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Правила эффективных переговоров (сериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2015, Подготовка к переговорам
12+
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О сериале
Курс будет полезен руководителям и сотрудникам, участвующим в переговорах. Эксперт расскажет, как подготовиться к переговорам, научит приемам убеждения и техникам сбора информации. Вы узнаете, как аргументировать свою речь и работать с конструктивным сопротивлением и манипуляциями.
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