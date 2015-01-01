WinkСериалыПравила эффективных переговоров1-й сезонАргументация и контраргументация
Правила эффективных переговоров (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2015, Аргументация и контраргументация
12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Курс будет полезен руководителям и сотрудникам, участвующим в переговорах. Эксперт расскажет, как подготовиться к переговорам, научит приемам убеждения и техникам сбора информации. Вы узнаете, как аргументировать свою речь и работать с конструктивным сопротивлением и манипуляциями.
Сериал Аргументация и контраргументация 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.