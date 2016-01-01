Правдоподобные истории Нила Геймана. Серия 2
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Правдоподобные истории Нила Геймана
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Правдоподобные истории Нила Геймана (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2016, Neil Gaiman's Likely Stories
Ужасы, Драма18+

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О сериале

Британский сериал, основанный на рассказах автора знаменитых «Американских богов» Нила Геймана. Герои телеальманаха – обычные люди, которые попадают в очень странные ситуации. Каждый из них, как водится, сходит с ума по-своему.

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Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Правдоподобные истории Нила Геймана»