Нарушение правил
Wink
Детям
Правда о
1-й сезон
Нарушение правил

Правда о (сериал, 2017) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

7.82017, THE TRUTH ABOUT
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Совершенно уникальный формат, где заканчивается игра и начинается вся правда о мире спорта. Каждый эпизод – это отдельное открытие... Правда о крутых капитанах, бородатых спортсменах, пляжных видах спорта, низкорослых футболистах... Динамичные и развлекательные сюжеты. Правда в том, что... нет ничего подобного!

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