Правда о деле Гарри Квеберта (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Детективный мини-сериал в духе «Твин Пикса». Во дворе писателя Гарри Квеберта находят останки пропавшей 15-летней Нолы Келлерган. Когда выясняется, что у Гарри были отношения с убитой, он становится главным подозреваемым в ее смерти. Студент Квеберта решает доказать его невиновность.

