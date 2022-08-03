Правда о деле Гарри Квеберта. Серия 8
Wink
Сериалы
Правда о деле Гарри Квеберта
1-й сезон
8-я серия

Правда о деле Гарри Квеберта (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.02018, The Truth About the Harry Quebert Affair
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Детективный мини-сериал в духе «Твин Пикса». Во дворе писателя Гарри Квеберта находят останки пропавшей 15-летней Нолы Келлерган. Когда выясняется, что у Гарри были отношения с убитой, он становится главным подозреваемым в ее смерти. Студент Квеберта решает доказать его невиновность.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Правда о деле Гарри Квеберта»