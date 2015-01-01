Цыгане и нецыгане
Wink
Детям
Правда и вымыслы о цыганах
1-й сезон
Цыгане и нецыгане

Правда и вымыслы о цыганах (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2015, Цыгане и нецыгане
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кирилл Кожанов о том, откуда берутся наши представления о цыганах, откуда взялись сами цыгане, как они относятся друг к другу, что важно о них знать и как им помочь

Сериал Цыгане и нецыгане 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг