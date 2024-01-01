Хугаев vs Кориа
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Pravda Boxing
1-й сезон
Хугаев vs Кориа

Pravda Boxing (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.32024, Хугаев vs Кориа
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мощный вечер профессионального бокса PRAVDA Old School Boxing! Топовый российский боец сразился с аргентинским панчером Диего Чавесом. Это настоящая проверка мирового уровня.

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Жанр
Спорт
Время
49 мин / 00:49

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