WinkСериалыPravda Boxing1-й сезонГоршков vs Накраев
Pravda Boxing (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.42024, Горшков vs Накраев
Спортивный, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мощный вечер профессионального бокса PRAVDA Old School Boxing! Топовый российский боец сразился с аргентинским панчером Диего Чавесом. Это настоящая проверка мирового уровня.
Сериал Горшков vs Накраев 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.