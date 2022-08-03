9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

На уроке мы рассмотрим систему прав и свобод человека. Вы узнаете, на какие группы можно разделить права и свободы человека, познакомитесь с каждой группой прав в отдельности, узнаете, какие права относятся к личным, политическим, экономическим, социальным и культурным, чем эти группы отличаются друг от друга и что входит в содержание каждого права.



