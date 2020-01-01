7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Права гражданина
7 класс. Обществознание
Человек и закон
Права гражданина

Что такое права? Когда человек может что-то требовать от остальных и что он может требовать? Когда появилось понятие права человека? Что такое гражданские, политические, социальные, экономические, культурные права человека? Все эти вопросы будут рассматриваться на данном уроке.

