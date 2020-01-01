WinkДетям7 класс. ОбществознаниеЧеловек и законПрава гражданина
7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
6.22020, Права гражданина
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Что такое права? Когда человек может что-то требовать от остальных и что он может требовать? Когда появилось понятие права человека? Что такое гражданские, политические, социальные, экономические, культурные права человека? Все эти вопросы будут рассматриваться на данном уроке.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Права гражданина 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.