Практикум. Серия 71
Wink
Сериалы
Практикум
1-й сезон
71-я серия

Практикум (сериал, 2018) сезон 1 серия 71 смотреть онлайн

2018, Практикум. Серия 71
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Чтобы обрести желаемые формы и суметь сохранить их в таком состоянии как можно дольше, необходимо уметь поддерживать тонус своего тела с помощью регулярных тренировок. А как это сделать без вреда для здоровья и с максимальным результатом подскажут наши эксперты.

Сериал Практикум 1 сезон 71 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг