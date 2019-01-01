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Практика с Бадюком (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2019, Практика с Бадюком. Серия 12
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Как всегда оставаться в хорошей физической форме и быть успешным ни смотря, ни на что? Спортсмены и бизнесмены, тренеры и звeзды познакомят со своим образом жизни, системами физической подготовки, оздоровительными гимнастиками, авторскими методиками и личными секретами успеха.
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