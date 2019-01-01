Практика с Бадюком (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Как всегда оставаться в хорошей физической форме и быть успешным ни смотря, ни на что? Спортсмены и бизнесмены, тренеры и звeзды познакомят со своим образом жизни, системами физической подготовки, оздоровительными гимнастиками, авторскими методиками и личными секретами успеха.



Сериал Практика с Бадюком 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.