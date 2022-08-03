Сестры Полина и Маша рано остались без родителей — они погибли в автокатастрофе, и девочки вынуждены были научиться выживать самостоятельно в сложные, сумасшедшие 90-е. Старшая Полина, едва ей исполнилось двадцать, влюбилась в моряка-подводника, который впрочем, быстро сбежал, оставив ее с двумя грудными детьми на руках.

