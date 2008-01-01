Позвони в мою дверь. Серия 1
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Позвони в мою дверь (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.92008, Позвони в мою дверь. Серия 1
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Сюжет

Сестры Полина и Маша рано остались без родителей — они погибли в автокатастрофе, и девочки вынуждены были научиться выживать самостоятельно в сложные, сумасшедшие 90-е. Старшая Полина, едва ей исполнилось двадцать, влюбилась в моряка-подводника, который впрочем, быстро сбежал, оставив ее с двумя грудными детьми на руках.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Позвони в мою дверь»

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