Пожарная часть 19. Сезон 5. Серия 6
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Пожарная часть 19
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6-я серия

Пожарная часть 19 (сериал, 2021) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

8.22021, Station 19
Боевики, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Спин-офф «Анатомии страсти», курируемый продюсером Стэйси Макки. Вместе с ней в создании проекта участвовала автор оригинального сериала Шонда Раймс. Главные герои — доблестные пожарные из Сиэтла, рискующие жизнью на работе и не жалеющие своих чувств после службы.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пожарная часть 19»

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