Пожарная часть 19. Сезон 4. Серия 15
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15-я серия

Пожарная часть 19 (сериал, 2021) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн

8.22021, Station 19
Боевик, Мелодрама18+

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О сериале

Спин-офф «Анатомии страсти», курируемый продюсером Стэйси Макки. Вместе с ней в создании проекта участвовала автор оригинального сериала Шонда Раймс. Главные герои — доблестные пожарные из Сиэтла, рискующие жизнью на работе и не жалеющие своих чувств после службы.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама, Триллер
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пожарная часть 19»