Пожарная часть 19 (сериал, 2018) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Спин-офф «Анатомии страсти», курируемый продюсером Стэйси Макки. Вместе с ней в создании проекта участвовала автор оригинального сериала Шонда Раймс. Главные герои — доблестные пожарные из Сиэтла, рискующие жизнью на работе и не жалеющие своих чувств после службы.

