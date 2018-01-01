Пожарная часть 19. Сезон 2. Серия 10
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Пожарная часть 19
2-й сезон
10-я серия

Пожарная часть 19 (сериал, 2018) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

8.22018, Station 19
Боевики, Триллеры18+

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Сюжет

Спин-офф «Анатомии страсти», курируемый продюсером Стэйси Макки. Вместе с ней в создании проекта участвовала автор оригинального сериала Шонда Раймс. Главные герои — доблестные пожарные из Сиэтла, рискующие жизнью на работе и не жалеющие своих чувств после службы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пожарная часть 19»