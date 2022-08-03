Пожарная часть 19. Сезон 2. Серия 1
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Пожарная часть 19 (сериал, 2018) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.22018, Station 19
Боевик, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Спин-офф «Анатомии страсти», курируемый продюсером Стэйси Макки. Вместе с ней в создании проекта участвовала автор оригинального сериала Шонда Раймс. Главные герои — доблестные пожарные из Сиэтла, рискующие жизнью на работе и не жалеющие своих чувств после службы.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пожарная часть 19»