Поймай и убей: Запись подкаста. Серия 3
Wink
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Поймай и убей: Запись подкаста
1-й сезон
3-я серия
2021, Catch and Kill: The Podcast Tapes
Документальный18+

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Поймай и убей: Запись подкаста (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Журналист Ронан Фэрроу берeт интервью у женщин, пострадавших от сексуальных домогательств Харви Вайнштейна, и беседует с репортeрами и частными детективами, которые занимались этим делом.

Сериал Поймай и убей: Запись подкаста 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb