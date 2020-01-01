WinkДетям3 класс. МатематикаПовторение ранее изученногоПовторение знаний о сложении и вычитании. Устные приемы сложения и вычитания
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.02020, Повторение знаний о сложении и вычитании. Устные приемы сложения и вычитания
Образовательные0+
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Сюжет
На данном уроке рассмотрены все изученные случаи сложения и вычитания двузначных чисел. Также более подробно рассмотрены случаи табличного и внетабличного сложения и вычитания. Приведены примеры выражений, решая которые, учащиеся смогут закрепить полученные знания об устных приемах сложения и вычитания.
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