3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке рассмотрены все изученные случаи сложения и вычитания двузначных чисел. Также более подробно рассмотрены случаи табличного и внетабличного сложения и вычитания. Приведены примеры выражений, решая которые, учащиеся смогут закрепить полученные знания об устных приемах сложения и вычитания.



Сериал Повторение знаний о сложении и вычитании 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.