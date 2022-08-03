5 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Нас окружают самые различные предметы, чувства, явления. Мы их видим, о них думаем и их называем. А чтобы разграничить предметы, разобраться в чувствах и описать явления, нам нужно назвать их признаки. И конечно, всe вокруг нас движется, развивается, и мы называем действия. Речь на уроке пойдет о частях речи. Вы вспомните их отличительные признаки и функции.



