Повторение сведений о частях речи
Wink
Детям
5 класс. Русский язык
Вводный курс. Морфология. Орфография
Повторение сведений о частях речи

5 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

6.62020, Повторение сведений о частях речи
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Нас окружают самые различные предметы, чувства, явления. Мы их видим, о них думаем и их называем. А чтобы разграничить предметы, разобраться в чувствах и описать явления, нам нужно назвать их признаки. И конечно, всe вокруг нас движется, развивается, и мы называем действия. Речь на уроке пойдет о частях речи. Вы вспомните их отличительные признаки и функции.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг