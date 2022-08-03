6 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Повторение изученного в 5 классе в разделе «Лексика». Отличие синонимов от антонимов
На данном уроке учащиеся вспомнят группы слов по значению: синонимы и антонимы.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

