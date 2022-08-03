Повсюду ты (сериал, 2019) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн

Повсюду ты. Сезон 1. Серия 74
9.22019, Everywhere I Go (Her Yerde Sen)
Мелодрама, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Демир и Селин стали жертвами мошенничества: они и не представляли, что прошлый хозяин их нового стамбульского дома продал его сразу двум людям. Уступать и съежать никто из них не собирается. Сложности возникают и на работе — Дамир внезапно обнаруживает, что стал начальником компании, где работает Селин.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb