Повсюду ты (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Демир и Селин стали жертвами мошенничества: они и не представляли, что прошлый хозяин их нового стамбульского дома продал его сразу двум людям. Уступать и съежать никто из них не собирается. Сложности возникают и на работе — Дамир внезапно обнаруживает, что стал начальником компании, где работает Селин.

