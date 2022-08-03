Повседневный быт в XVIII веке
Wink
Детям
7 класс. История России
Россия в XVII -XVIII вв
Повседневный быт в XVIII веке

7 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

5.72020, Повседневный быт в XVIII веке
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В XVIII в. большие перемены произошли не только в государственных делах и художественной культуре, но и повседневной жизни русских людей, прежде всего привилегированного сословия дворянства. На сегодняшнем занятии вы узнаете о жилище, одежде, питании и досуге основных слоев русского общества.

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Жанр
Образовательные
Время
16 мин / 00:16

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