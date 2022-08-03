WinkДетям7 класс. История РоссииРоссия в XVII -XVIII ввПовседневный быт в XVIII веке
7 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
5.72020, Повседневный быт в XVIII веке
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В XVIII в. большие перемены произошли не только в государственных делах и художественной культуре, но и повседневной жизни русских людей, прежде всего привилегированного сословия дворянства. На сегодняшнем занятии вы узнаете о жилище, одежде, питании и досуге основных слоев русского общества.
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