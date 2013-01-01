Повседневная жизнь и быт европейца XVIII века. Часть 2. Устройство европейского города. Урбанизация
Wink
Детям
8 класс. Всеобщая история
Введение
Повседневная жизнь и быт европейца XVIII века. Часть 2. Устройство европейского города. Урбанизация

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

5.02013, Повседневная жизнь и быт европейца XVIII века. Часть 2. Устройство европейского города. Урбанизация
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

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