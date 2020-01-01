7 класс. География (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

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Непрерывное движение одна из наиболее ярких особенностей вод океана. Недаром девизом подводной лодки Наутилус в известном романе Жюля Верна была фраза: Подвижный в подвижном. Вы уже познакомились в курсе 6-го класса с видами движений воды в океане волнами, приливами и отливами.

В оке�анах и морях в определенных направлениях на расстояния в тысячи километров перемещаются огромные потоки воды шириной в десятки и сотни километров, глубиной в несколько сотен метров. Такие потоки реки в океанах называются океаническими (морскими) течениями. Движутся они со скоростью 1-3 км/ч, иногда до 9 км/ч.



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