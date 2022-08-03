Потрепанные (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

WinkСериалыПотрепанные1-й сезон6-я серия
8.12019, Frayed
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Нетривиальная комедия о судьбе-злодейке. События сериала разворачиваются в конце 80-х годов XX века. Сэмми Купер — жена миллионера и жизнь ведет соответствующую: немного следит за домом и беззаботно тратит деньги. Однако ее супруг погибает и женщине приходится бежать на родину, в Австралию, где она сталкивается со своим прошлым, от которого так долго и усердно бежала...
СтранаАвстралия, Великобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоSD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- СКАктриса
Сара
Кендалл
- КААктриса
Керри
Армстронг
- ФХАктёр
Фрейзер
Хэдфилд
- ДХАктёр
Джордж
Хувардас
- МААктриса
Мэгги
Айрлэнд-Джонс
- АДАктриса
Александра
Дженсен
- БМАктёр
Бен
Мингей
- ДМАктриса
Дайан
Морган
- ДЮАктриса
Дорис
Юнэйн
- КСАктёр
Кристофер
Столлери
- СКСценарист
Сара
Кендалл
- Продюсер
Шэрон
Хорган
- СКПродюсер
Сара
Кендалл
- КМПродюсер
Клелия
Маунтфорд
- НУМонтажёр
Найджел
Уильямс