Потрепанные (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Нетривиальная комедия о судьбе-злодейке. События сериала разворачиваются в конце 80-х годов XX века. Сэмми Купер — жена миллионера и жизнь ведет соответствующую: немного следит за домом и беззаботно тратит деньги. Однако ее супруг погибает и женщине приходится бежать на родину, в Австралию, где она сталкивается со своим прошлым, от которого так долго и усердно бежала...

