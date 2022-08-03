WinkДетям2 класс. ЧтениеЧитая - думаемПотешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа
2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
6.62020, Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке вы познакомитесь с пестушками, потешками и прибаутками, узнаете, с какой целью они используются, и научитесь их правильно читать.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!