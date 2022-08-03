2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

На этом уроке вы познакомитесь с пестушками, потешками и прибаутками, узнаете, с какой целью они используются, и научитесь их правильно читать.



