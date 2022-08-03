Потерянный рай (2020). Серия 9
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Потерянный рай (2020)
1-й сезон
9-я серия

Потерянный рай (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.42020, Paradise Lost
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Йейтс с женой Фрэнсис переезжает из Калифорнии в свой родной город в Миссисипи. Вскоре он понимает, что это место сильно изменилось со времен его детства, а Фрэнсис перестает узнавать самого Йетса. Почему он не хочет говорить о смерти своей сестры? Кто стоит за убийствами местных жителей?

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb