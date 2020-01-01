Потерянный рай (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Йейтс с женой Фрэнсис переезжает из Калифорнии в свой родной город в Миссисипи. Вскоре он понимает, что это место сильно изменилось со времен его детства, а Фрэнсис перестает узнавать самого Йетса. Почему он не хочет говорить о смерти своей сестры? Кто стоит за убийствами местных жителей?
Сериал Потерянный рай (2020) 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- НБРежиссёр
Нима
Барнетт
- КМРежиссёр
Карен
Монкрифф
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актриса
Барбара
Херши
- Актёр
Ник
Нолти
- Актриса
Элейн
Хендрикс
- Актриса
Бриджет
Риган
- ДМАктёр
Джон
Маршалл Джонс
- ШМАктёр
Шэйн
МакРей
- Актриса
Даниэль
Дедуайлер
- ГБАктриса
Гэйл
Бин
- МКАктёр
Майкл
Кендалл Каплан
- РФСценарист
Родес
Фишборн
- ЭДПродюсер
Энн
Джонс
- РИМонтажёр
Роберт
Ивисон
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер