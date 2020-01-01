Потерянный рай (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Потерянный рай (2020). Серия 3
Потерянный рай (2020)
1-й сезон
3-я серия

8.42020, Paradise Lost
Драма, Детектив18+

О сериале

Йейтс с женой Фрэнсис переезжает из Калифорнии в свой родной город в Миссисипи. Вскоре он понимает, что это место сильно изменилось со времен его детства, а Фрэнсис перестает узнавать самого Йетса. Почему он не хочет говорить о смерти своей сестры? Кто стоит за убийствами местных жителей?

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb