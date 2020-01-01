Потерянный рай (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Йейтс с женой Фрэнсис переезжает из Калифорнии в свой родной город в Миссисипи. Вскоре он понимает, что это место сильно изменилось со времен его детства, а Фрэнсис перестает узнавать самого Йетса. Почему он не хочет говорить о смерти своей сестры? Кто стоит за убийствами местных жителей?



