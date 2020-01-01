Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 99 смотреть онлайн

Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 99
Постучись в мою дверь
1-й сезон
99-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эда работает цветочницей, помогая таким образом семье. Девушка мечтает уехать учиться за рубеж, она уже почти получила грант, как тут появляется молодой бизнесмен Серкан Болат и сообщает ей, что она нарушила всего его планы. Теперь Эда, чтобы получить грант, должна два месяца притворяться невестой Серкана.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

