Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 99 смотреть онлайн

Эда работает цветочницей, помогая таким образом семье. Девушка мечтает уехать учиться за рубеж, она уже почти получила грант, как тут появляется молодой бизнесмен Серкан Болат и сообщает ей, что она нарушила всего его планы. Теперь Эда, чтобы получить грант, должна два месяца притворяться невестой Серкана.



