Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 98 смотреть онлайн

Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 98
Постучись в мою дверь
1-й сезон
98-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

Целеустремленная девушка помогает бизнесмену за оплаченную стипендию вернуть его бывшую. Турецкий ромком с Керемом Бюрсином в главной роли. Флористка Эда Йылдыз помогает тете в цветочном магазинчике и мечтает поехать учиться в Италию. Однако грант на обучение, который она получила с большим трудом, отзывают из-за прекращения финансирования со стороны известного архитектурного бюро Art Life. Стремясь отомстить его владельцу, богатому и успешному Серкану Болату, девушка оказывается прикованной к нему наручниками. Не очень приятное знакомство молодых людей оборачивается неожиданной сделкой — Серкан оплачивает Эде стажировку за границей, а она, в свою очередь, притворяется его девушкой, чтобы вернуть сбежавшую к другому невесту. Хотите узнать, к чему приведет такой поворот событий? Тогда оставайтесь с Wink, чтобы смотреть «Постучись в мою дверь» онлайн бесплатно в хорошем качестве на нашем видеосервисе прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

