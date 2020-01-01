Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Близится завершение праздника, и Эда вдруг признается подругам: она жалеет, что обручилась с Серканом. Однако вскоре гости становятся свидетелями трогательной сцены поцелуя молодых. После окончания вечеринки Серкан предлагает провести время наедине — и вот они уже любуются звездным небом. На следующий день Мелек, Фифи и Джерен внезапно узнают, что Селин — бывшая Серкана, а тетя Айфер за завтраком сообщает Эде о желании навестить Айдан Болат. Между тем рабочий день в Art Life начинается с внезапной перемены настроения Серкана.



Хотите узнать, какие сюрпризы ждут Эду? Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить продолжение турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — смотреть 8 серию 1 сезона бесплатно, онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!



Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.