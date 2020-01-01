Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Накануне помолвки в цветочный магазин к Эде заходит Каан — несмотря на недовольство Серкана, девушка приглашает гостя на праздник. Вопреки ожиданиям молодой пары Айдан запланировала пышную и роскошную вечеринку, однако Эда убеждает Сейфи кардинально изменить декорации. На празднике Энгин знакомится с Джерен, а Эда сталкивается с нескрываемым пренебрежением гостей. Между тем Серкан с нетерпением ждет вердикта по бизнес-проекту, над которым его команда работала всю ночь.



Не терпится узнать, удастся ли Art Life обойти конкурента? Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить продолжение турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — смотреть 7 серию 1 сезона бесплатно, онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!



Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.