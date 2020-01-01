Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
7-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

Эта серия пока недоступна

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Накануне помолвки в цветочный магазин к Эде заходит Каан — несмотря на недовольство Серкана, девушка приглашает гостя на праздник. Вопреки ожиданиям молодой пары Айдан запланировала пышную и роскошную вечеринку, однако Эда убеждает Сейфи кардинально изменить декорации. На празднике Энгин знакомится с Джерен, а Эда сталкивается с нескрываемым пренебрежением гостей. Между тем Серкан с нетерпением ждет вердикта по бизнес-проекту, над которым его команда работала всю ночь.

Не терпится узнать, удастся ли Art Life обойти конкурента? Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить продолжение турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — смотреть 7 серию 1 сезона бесплатно, онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!

Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»