Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

Целеустремленная девушка помогает бизнесмену за оплаченную стипендию вернуть его бывшую. Турецкий ромком с Керемом Бюрсином в главной роли. Флористка Эда Йылдыз помогает тете в цветочном магазинчике и мечтает поехать учиться в Италию. Однако грант на обучение, который она получила с большим трудом, отзывают из-за прекращения финансирования со стороны известного архитектурного бюро Art Life. Стремясь отомстить его владельцу, богатому и успешному Серкану Болату, девушка оказывается прикованной к нему наручниками. Не очень приятное знакомство молодых людей оборачивается неожиданной сделкой — Серкан оплачивает Эде стажировку за границей, а она, в свою очередь, притворяется его девушкой, чтобы вернуть сбежавшую к другому невесту.



Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 62 серия