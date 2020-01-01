Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Серкан официально объявляет о помолвке с Эдой коллегам, партнерам и своей маме. Случайная встреча с Селин и Феритом в ресторане за завтраком приводит к тому, что Эда приглашает их в гости. Узнав от Серкана о сложностях реализации бизнес-проекта, Эда вдруг предлагает владельцу Art Life гениальное решение проблемы. В самый разгар работы над проектом Серкан вместе с невестой уезжает на праздничный ужин к Айфер Йылдыз, оставив коллег пребывать в шоке от внезапных перемен руководителя-трудоголика. Как юной флористке удается оказывать такое влияние на своенравного и неприступного владельца Art Life?



Не пропустите продолжение турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — смотреть бесплатно 6 серию 1 сезона онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!



Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.