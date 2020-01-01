Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
6-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

Эта серия пока недоступна

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Серкан официально объявляет о помолвке с Эдой коллегам, партнерам и своей маме. Случайная встреча с Селин и Феритом в ресторане за завтраком приводит к тому, что Эда приглашает их в гости. Узнав от Серкана о сложностях реализации бизнес-проекта, Эда вдруг предлагает владельцу Art Life гениальное решение проблемы. В самый разгар работы над проектом Серкан вместе с невестой уезжает на праздничный ужин к Айфер Йылдыз, оставив коллег пребывать в шоке от внезапных перемен руководителя-трудоголика. Как юной флористке удается оказывать такое влияние на своенравного и неприступного владельца Art Life?

Не пропустите продолжение турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — смотреть бесплатно 6 серию 1 сезона онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!

Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»