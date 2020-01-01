Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Узнав о намерениях Дженка, Эда со злости решается на невероятное — поцеловать Серкана перед лицом прессы и партнеров Art Life во время крупной презентации международного проекта. Скандальное появление Эды в жизни Болата вызывает неподдельный интерес со стороны коллег и ревность его бывшей. Такая реакция бесчувственному красавчику только на руку — он продолжает убеждать Эду сыграть с ним влюбленную пару. На каких условиях девушка согласится заключить сделку с тем, кто разрушил ее мечту?



