Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Серкан, прикованный наручниками к загадочной незнакомке, отправляется в отель на деловую встречу. Пока Мелек, Фифи и Джерен пытаются разыскать сбежавшую с выпускного подругу, Эда помогает директору Art Life заключить выгодную сделку. Серкану так и не удалось узнать имя девушки, с которой он провел этот день, но судьба дает еще один шанс — Эда, наверняка, вернется, потому что забыла сумочку у него в машине.



Чтобы узнать, как будут развиваться отношения Эды и Серкана Болата, продолжайте смотреть бесплатно сериал «Постучись в мою дверь» — 2 серия 1 сезона уже ждет вас онлайн и в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!



Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.